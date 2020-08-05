2020-08-05T09:20:22+03:00
Общество

По росту цен на жилье кузбасский город опередил Санкт-Петербург и Москву

Сервис ЦИАН провел общероссийское исследование
Лия Гараева
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По росту цен на жилье кузбасский город опередил Санкт-Петербург и МосквуПо росту цен на жилье кузбасский город опередил Санкт-Петербург и МосквуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Один из городов Кемеровской области по роту цен на жилье опередил Москву и Санкт-Петербург. Общероссийское исследование провел сервис ЦИАН.

Аналитики сообщили, что в российских городах с населением от 100 тысяч человек продолжают расти цены на вторичное жилье. При этом темп роста выше, чем в двух миллионниках, названных выше.

В Сибири больше всего подорожало жилье в Прокопьевске. За год цены на квартиры здесь выросли на 19,7%. Сейчас цена квадратного метра составляет 33,6 тысяч рублей. В Москве за год квартиры стали дороже на 4,5%, и стоимость квадратного метра увеличилась до 215,4 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге его цена составила 127,3 тысячи рублей, а цены увеличились на 3,2%.

Согласно данным аналитиков, в Прокопьевске самый высокий темп роста цен на вторичное жилье в стране. В Центральном федеральном округе сильнее всего выросли цены в городе Ковров Владимирской области - на 16,3%. А вот на Северо-Западе сильнее всего за год подорожала недвижимость в Череповце - на 14,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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