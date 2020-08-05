2020-08-05T10:52:27+03:00
Общество

Пьяные мужчины напали на девушку в Кузбассе

Одного из них судили за преступления против половой неприкосновенности
Лия Гараева
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Пьяные мужчины напали на девушку в КузбассеПьяные мужчины напали на девушку в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Прокопьевске на 23-летнюю девушку напали пьяные мужчины. Пр этом один из них был судим за преступления против половой неприкосновенности.

Девушка ночью шла по улице, и двое неизвестных напали на нее и отобрали мобильный телефон. Сначала они отпустили свою жертву, однако затем решили отправиться за ней следом. Тогда девушка попросила о помощи работников ближайшей АЗС. Они нажали тревожную кнопку и вызвали Росгвардию.

Стражи правопорядка прибыли на АЗС, чтобы выяснить, в чем дело. Девушка рассказала им, что произошло. По горячим следам экипаж обнаружил и задержал двух подозрительных граждан. Они шли вдоль железнодорожных путей. При осмотре в кармане у одного из них нашли похищенный телефон.

- Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого за совершение преступлений против половой неприкосновенности 36-летнего и 30-летнего, также судимого, местных жителей сотрудникам полиции. Телефон вернули владелице, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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