5 Авг. 2020 2020-08-05T12:12:23+03:00

В Кузбассе подростки на мотоцикле врезались в «КамАЗ». Фото: ГИБДД Кузбасса

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В Кемеровском районе случилось ДТП, в результате которого получили травмы два подростка, которые были на мотоцикле. Несовершеннолетние врезались в КАМАЗ.

Авария произошла во вторник, 4 августа, примерно в 21.10. По предварительным данным, КАМАЗ и мотоцикл Yamaha столкнулись в селе Мазурово на регулируемом перекрестке. В итоге с различными травмами госпитализировали 14-летнего водителя мотоцикла и его 16-летнего пассажира.

- Водитель мотоцикла не имеет прав на управление транспортным средством. Пассажир мотоцикла в момент ДТП был без мотошлема. Также установлено, что транспортное средство для несовершеннолетнего водителя приобрели его родители, - сообщили в областной ГИБДД.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU