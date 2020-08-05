5 Авг. 2020 2020-08-05T12:13:49+03:00

Стало известно состояние подростков, врезавшихся на мотоцикле в «КамАЗ» в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Появилась информация о том, в каком состоянии находятся подростки, попавшие накануне в ДТП с КАМАЗом в Кемеровском районе. Парни 14 и 16 лет катались на мотоцикле.

- Всю минувшую ночь медицинские работники боролись за жизнь пострадавших. Одному из них была сделана многочасовая операция. На данный момент оба молодых человека находятся в тяжелом состоянии, в реанимации, - рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

Сейчас полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ДТП. В ГИБДД рассказали, что 14-летний водитель не имел прав на управление транспортным средством. Пассажир мотоцикла в момент ДТП был без мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU