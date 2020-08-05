2020-08-05T12:13:49+03:00
Происшествия

Стало известно состояние подростков, врезавшихся на мотоцикле в КАМАЗ в Кузбассе

В ДТП получили травмы 14-летний и 16-летний парни
Лия Гараева
Поделиться:
Стало известно состояние подростков, врезавшихся на мотоцикле в «КамАЗ» в КузбассеСтало известно состояние подростков, врезавшихся на мотоцикле в «КамАЗ» в КузбассеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Появилась информация о том, в каком состоянии находятся подростки, попавшие накануне в ДТП с КАМАЗом в Кемеровском районе. Парни 14 и 16 лет катались на мотоцикле.

- Всю минувшую ночь медицинские работники боролись за жизнь пострадавших. Одному из них была сделана многочасовая операция. На данный момент оба молодых человека находятся в тяжелом состоянии, в реанимации, - рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

Сейчас полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ДТП. В ГИБДД рассказали, что 14-летний водитель не имел прав на управление транспортным средством. Пассажир мотоцикла в момент ДТП был без мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный кузбассовец убил мужчину из-за службы в армии
В Кузбассе осудили мужчину, зарезавшего сына
Стало известно состояние подростков, врезавшихся на мотоцикле в КАМАЗ в Кузбассе
В Кузбассе подростки на мотоцикле врезались в КАМАЗ
В Кузбассе отменяют культурные мероприятия из-за коронавируса
Пьяные мужчины напали на девушку в Кузбассе
Несчастный случай скрыли на опасном руднике в Кузбассе
В Кузбассе работника угольной компании оштрафовали за смерть коллеги
В Кузбассе машина слетела с трассы, пострадали два человека
По росту цен на жилье кузбасский город опередил Санкт-Петербург и Москву
Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление из-за COVID-19
В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом за последние сутки
Где на территории Кузбасса выявили 97 новых случая коронавируса
Больше четырех тысяч человек заболели коронавирусом в Кузбассе
За сутки в Кузбассе еще у 97 человек обнаружили коронавирус
Коронавирусом заболели работники магазина и угольного предприятия в Кузбассе
В Кузбассе обнаружили превышение активности радона в строящихся зданиях
Где в Новокузнецке заработали школьные базары
Педагог из Кузбасса похитила 1,5 миллиона рублей под чужим именем
В кузбасском ГУФСИН опровергли сообщение о вспышке коронавируса
Ревнивый кузбассовец сжег машину, квартиру и погубил соседку
Налоговик из Кузбасса брал взятки и гасил ими ипотеку
Казаки помогают находить людей без масок в Кузбассе
Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада
Управляющие компании Кузбасса не дезинфицируют подъезды как надо
Виталий Милонов приедет по грибы в Кузбасс
Тело 17-летнего подростка нашли в карьере в Кузбассе