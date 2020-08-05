2020-08-05T12:15:54+03:00
Общество

В Кузбассе осудили мужчину, зарезавшего сына

Ему назначили исправительные работы
Лия Гараева
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В Кузбассе осудили мужчину, зарезавшего сынаВ Кузбассе осудили мужчину, зарезавшего сынаФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Кемеровской области осудили 61-летнего жителя Беловского района, который зарезал сына. Ему назначили 1,5 года исправительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать пять процентов в доход государства.

Следователи выяснили, что преступление случилось в августе 2019 года. Тогда осужденный был вместе с женой на свадьбе. Пьяный мужчина начал ругаться на супругу, и женщина позвонила сыну.

Чтобы успокоить отца, 31-летний сын приехал к нему домой. Однако слова не подействовали, и парень ударил пенсионера кулаком. После он получил удар ножом в грудь.Раненый выбежал на улицу, где в это время проезжал его знакомый. Пострадавшего повезли в больницу, но в машине он скончался.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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