В Кузбассе осудили мужчину, зарезавшего сына

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:15:54+03:00

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В Кемеровской области осудили 61-летнего жителя Беловского района, который зарезал сына. Ему назначили 1,5 года исправительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать пять процентов в доход государства.

Следователи выяснили, что преступление случилось в августе 2019 года. Тогда осужденный был вместе с женой на свадьбе. Пьяный мужчина начал ругаться на супругу, и женщина позвонила сыну.

Чтобы успокоить отца, 31-летний сын приехал к нему домой. Однако слова не подействовали, и парень ударил пенсионера кулаком. После он получил удар ножом в грудь.Раненый выбежал на улицу, где в это время проезжал его знакомый. Пострадавшего повезли в больницу, но в машине он скончался.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU