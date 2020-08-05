2020-08-05T12:26:51+03:00
Общество

Пьяный кузбассовец убил мужчину из-за службы в армии

Конфликт возник из-за разногласий
Лия Гараева
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Пьяный кузбассовец убил мужчину из-за службы в армииПьяный кузбассовец убил мужчину из-за службы в армииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемеровской области осудят 39-летнего мужчину, который убил своего знакомого. Во время вечеринки они поругались из-за службы в армии.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, преступление произошло в Новокузнецке. Пьяный обвиняемый спал в одном из подъездов в центральном районе. Его разбудила незнакомка, которая пригласила мужчину выпить вместе со своим сожителем.

Знакомство закончилось убийством 50-летнего хозяина дома. Злоумышленник избил его до потери сознания во время ссоры. Женщины тогда в квартире не было.

Она вернулась домой только через несколько дней и вызвала следственную группу, когда увидела тело сожителя. Правоохранители нашли подозреваемого. Он признал свою вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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