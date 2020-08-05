В Кузбассе «пранкер» пытался продать чужие телефоны
В Кемеровской области полицейские задержали 22-летнего парня, который пытался продать чужие телефоны. Теперь за мошенничество его могут отправить в тюрьму на пять лет.
В Новокузнецке молодой человек подошел на улице к двум подросткам 17 и 18 лет и обвинил их в распространении наркотиков. Он отобрал у них телефоны, чтобы проверить информацию. Затем парень потребовал, чтобы те ему заплатили за то, что он будет молчать.
Один из телефонов он вернул и вместе с подростками пошел к офису банка. Пока один из ребят отправился снимать деньги, подозреваемый остался на улице с его приятелем. В банке подросток вызвал полицию.
Прибывшие правоохранители задержали парня, однако тот утверждал, что он «пранкер». По его словам, все произошедшее было розыгрышем. Но в телефонах потерпевших были голосовые сообщения от злоумышленника своим знакомым. Он предлагал им купить гаджеты.
- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Похищенный телефон вернули владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU