2020-08-05T13:25:02+03:00
Происшествия

В Кузбассе «пранкер» пытался продать чужие телефоны

Его могут отправить в тюрьму на пять лет
Лия Гараева
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В Кузбассе «пранкер» пытался продать чужие телефоныВ Кузбассе «пранкер» пытался продать чужие телефоныФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кемеровской области полицейские задержали 22-летнего парня, который пытался продать чужие телефоны. Теперь за мошенничество его могут отправить в тюрьму на пять лет.

В Новокузнецке молодой человек подошел на улице к двум подросткам 17 и 18 лет и обвинил их в распространении наркотиков. Он отобрал у них телефоны, чтобы проверить информацию. Затем парень потребовал, чтобы те ему заплатили за то, что он будет молчать.

Один из телефонов он вернул и вместе с подростками пошел к офису банка. Пока один из ребят отправился снимать деньги, подозреваемый остался на улице с его приятелем. В банке подросток вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители задержали парня, однако тот утверждал, что он «пранкер». По его словам, все произошедшее было розыгрышем. Но в телефонах потерпевших были голосовые сообщения от злоумышленника своим знакомым. Он предлагал им купить гаджеты.

- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Похищенный телефон вернули владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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