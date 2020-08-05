Россельхозбанк продлил действие специальных процентных ставок по потребительским кредитам

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:52:10+03:00

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Россельхозбанк продлил действие специального предложения по потребительским кредитам без залога и поручительства «Кредит Юбилейный» до 1 октября 2020 года.

В рамках специального предложения, приуроченного к празднованию 20-летия РСХБ, по ставке от 5,9% годовых можно оформить кредит на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет.

Заявку на любой из этих кредитов также можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

С момента запуска юбилейным предложением Банка с привлекательной процентной ставкой воспользовались более 6,6 тыс. клиентов. На сегодняшний день выдано более 3 млрд рублей.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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