Кузбассовца осудили за убийство двух котят

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:16:53+03:00

Его признали виновным в жестоком обращении с животными

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Заводский районный суд Новокузнецка вынес приговор 35-летнему мужчине, который убил котят. Его признали виновным в жестоком обращении с животными.

Преступление произошло в мае 2020 года. Он выбросил с балкона двух котят породы шотландская вислоухая, будучи пьяным. Животные умерли от полученных травм. Все происходящее видели его три ребенка.

Очевидцы произошедшего вызвали полицию. Правоохранители задержали новокузнечанина. Он сказал, что сделал это из-за того, что котята оставили лужу на полу.

- Суд назначил ему в качестве наказания один год исправительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов в доход государства, - рассказали в в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU