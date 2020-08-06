Почти вдвое увеличился экспорт мороженого Кузбасса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По итогам первого полугодия 2020 года почти в два раза увеличился экспорт мороженого из Кузбасса. Больше всего этот десерт поставляют в Монголию и Китай.

В этом году за рубеж уже отправили 541 тонну мороженого на сумму 67,3 миллиона рублей. В прошлом году за такой же период экспортировали 288 тонн. Жители Монголии получили большую часть, а именно 528 тонн. В Китай доставили 13 тонн. За границей большой популярностью пользуется натуральный пломбир, различные эскимо - например, из перетертых сибирских ягод малины и облепихи, а также мороженое черного цвета с ароматом шоколада. Кроме того, мороженое из Кузбасса можно встретить на полках магазинов в 55 регионах России.

- В Кузбассе на данный момент 18 экспортеров сельхозпродукции, которые поставляют продукты более чем в 40 стран. Мука экспортируется в Китай и Северную Корею, живая птица - в Казахстан. Кондитерские изделия поставляем в Казахстан, Республику Беларусь, Киргизию, Китай, Германию, Израиль. Кузбасское мороженое занимает в этом списке особое место: Сибирь во всем мире ассоциируется с холодом, поэтому мороженое является, своего рода визитной карточкой региона. Несырьевой экспорт очень важен для экономики, будем способствовать его увеличению, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.