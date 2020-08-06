В каких кузбасских городах введут ограничения из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пяти городах на юге Кузбасса вводят временные ограничительные меры. До 20 августа там закроют часть общественных мест.

Региональный оперативный штаб принял такое решение в связи с тем, что там растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Наиболее значительные ограничения вводятся в Междуреченске. В городе будет приостановлена работа объектов розничной торговли, торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Кроме того, в городе приостанавливается работа аттракционов, парикмахерских, салонов маникюра и педикюра.

- Ограничения вводятся также в Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане. В Междуреченске и этих населенных пунктах заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и на вынос, а также в режиме доставки. Работа залов кафе и ресторанов, расположенных в помещениях, приостановлена. Приостанавливается также проведение спортивных мероприятий за исключением трех матчей по регби, которые пройдут в Новокузнецке без зрителей, - сообщили в пресс-службе АПК.

Во всех пяти городах приостановлена работа спортивных объектов, летних кинотеатров, культурно-досуговых учреждений. Отделы МФЦ «Мои документы» будут принимать граждан по предварительной записи. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 31 августа.

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