В Кузбассе женщина пускала домой наркоманов за алкоголь Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мариинске осудили 36-летнюю женщину, в квартире которой изготавливали наркотики. За алкоголь она пускала в свой дом наркозависимых людей.

При этом она давала зависимым людям предметы, необходимые для изготовления запрещенных веществ. Ингридиенты они приносили с собой. Все это продолжалось на протяжении февраля 2019 года. В конце месяца в отношении хозяйки квартиры возбудили уголовное дело.

Через несколько месяцев она выпивала дома одна и решила пойти в гости к брату мужа, так как у нее было плохое настроение. Однако с мужем она уже примерно год не жила вместе. Когда женщина пришла к приятелю, ей никто не открыл. Тогда подсудимая начала стучать по двери с такой силой, что та прогнулась, и врезной замок открылся. Она вошла в квартиру и увидела пьяного родственника. Они поссорились из-за того, что он не пускал ее. Мужчина же стал ее выгонять. Тогда подсудимая схватила нож и сказал, что убьет его. Все закончилось тем, что родственнику удалось вывести ее из квартиры.

- На следующий день подсудимая продолжала одна дома распивать спиртные напитки, и вечером снова решила сходить к тому же родственнику, вспомнив обиду за его поведение по отношению к ней. На этот раз подсудимая взяла с собой кухонный нож. Она снова стала возмущаться и оскорблять хозяина квартиры за его вчерашнее поведение, держа в руке нож и размахивая им. Потерпевший подошел к ней, намереваясь снова вывести ее из квартиры, но подсудимая порезала его правовое плечо. Увидев кровь, она успокоилась и через некоторое время ушла, а потерпевший вызвал себе скорую помощь, - сообщили в пресс-службе Мариинского горсуда..

Женщину признали виновной в преступлениях. Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. Также с нее взыскана оплата труда адвоката - около 30 тысяч рублей.