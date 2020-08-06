Уличного музыканта ограбили на улице в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

41-летний музыкант из Кемерова стал жертвой грабителей. Они отобрали у человека искусства гитару.

Кемеровчанин в тот день выступал возле одного из магазинов в Кировском районе города. Благодарные слушатели вознаграждали его звонкими монетами, а когда выступление завершилось, мужчина отправился на остановку. Внезапно его догнали двое мужчин и отобрали гитару.

Музыкант тут же обратился в полицию, и стражам порядка удалось задержать налетчиков. Работая по раскрытию преступления, сотрудники уголовного розыска увидели похожих по описанию людей в одном из дворов на улице Леонова. Ими действительно оказались налетчики. Они признались в нападении и рассказали, что спрятали гитару в машине знакомого, а на следующий день намеревались ее продать.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

Похищенную гитару стражи порядка изъяли и вернули музыканту.