Многие в тяжелом состоянии: мэр Междуреченска рассказал о больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе в последнее время изменилась не в лучшую сторону. Так, в Междуреченске резко выросло число больных в Междуреченске. В каком они состоянии и какие меры предпринимаются, рассказал глава города.

- Число случаев заражения постоянно растет, много больных в тяжелом состоянии. Показатели заболеваемости в Междуреченске — самые тревожные среди всех городов и районов Кузбасса, - рассказал Владимир Чернов.

Глава города отметил, что причиной такого положения дел врачи и специалисты Роспотребнадзора называют несоблюдение профилактических мер. Многие перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами. Все это привело к тому, что в городе ввели ограничительные меры. В Междуреченске приостановили работу ТРЦ, крупные магазины непродовольственных товаров, заведения общепита, кроме открытых веранд и площадок, парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра. Кроме того, ограничена работа фитнес-центров, учреждений культуры, детских аттракционов, хореографических студий.

- Новые ограничения никого не обрадуют. Но другого пути у нас нет: нужно защитить здоровье и жизнь междуреченцев, в первую очередь - людей старшего возраста. Если мы все будем дисциплинированно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, то заболеваемость снизится и Междуреченск вернется к нормальной жизни,- обратился к горожанам Владимир Чернов. - Прошу каждого со всей серьезностью отнестись к рекомендациям врачей, соблюдать профилактические меры. От этого зависит ваше здоровье, жизнь ваших родных и близких.

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