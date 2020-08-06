Есть погибший: легковушка столкнулась с грузовиком в Новокузнецке. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Вечером 5 августа в Новокузнецке произошло дорожно-транспортное происшествие, стоившее жизни одному из его участников. При столкновении автомобилей погиб человек.

Около 18.20 в среду, 5 августа, 36-летний водитель автомобиля Nissan Almera двигался по Ильинскому шоссе. В какой-то момент он потерял контроль над своей машиной.

- Водитель автомобиля Nissan Almera не учел ширину проезжей части автодороги и габариты транспортного средства, совершил выезд на правую обочину автодороги по ходу движения, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Он потерял контроль над управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным грузовым автомобилем Dong Feng dfl4251а с полуприцепом.

Столкновение оказалось фатальным для водителя легковушки. С травмами его доставили в городскую больницу, однако впоследствии он скончался от полученных травм.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.