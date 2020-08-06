В каком городе больше всего новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 96 новых случаев COVID-19 зафиксировали медики региона.

Больше всего заболевших – сразу 26 человек – было выявлено за последние сутки в Новокузнецке. Таким образом, общее число заболевших достигло 982 человек с момента выявления первого случая COVID-19 в Кузбассе.

Чуть меньше, 18 человек с коронавирусом, выявили в Междуреченске. Теперь число заболевших достигает здесь 668 человек. Еще у 11 человек медики диагностировали коронавирус в Кемерове. С момента начала пандемии здесь выявили всего 962 случая заболевания. Одновременно с этим у восьми жителей Анжеро-Судженска также выявили коронавирус. Число заболевших здесь достигло 185 человек. Столько же новых заболевших – восемь человек – на утро 6 августа в Белове. Всего же здесь коронавирусом заболели 200 человек.

По пять новых случаев заболевания медики выявили в Новокузнецком муниципальном районе и Ленинске-Кузнецком. Тесты на COVID-19 оказались положительными у четверых жителей Березовского. Еще три новых выявленных заболевших проживают в Гурьевском муниципальном округе.

По два человека заболели в Промышленноском и Таштагольском муниципальных округах. По одному случаю заболевания в Мысках, Осинниках, Полысаеве и Беловском муниципальном районе.

Отметим также, что на утро 6 августа в Кузбассе зафиксировано 4158 случаев коронавирусной инфекции. При этом 2795 человек уже выздоровели – о последних 71 случае стало известно нВ утро 6 августа. Еще 1335 человек получают необходимую мединскую помощь.

Также выросла и печальная статистика: на утро 6 августа стало известно о еще двух случаях летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Теперь число смертей достигло 28 человек.