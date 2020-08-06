Будет ли бесплатным тестирование на коронавирус в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно ли провести тест на коронавирус в Кузбассе бесплатно? На этот вопрос ответил во время пресс-конференции Михаил Малин, руководитель министерства здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день, однако в последнее время наблюдается рост числа заболевших. Многие жители региона хотели бы пройти обследование на коронавирус, но не готовы платить за него. Тем более что в ряде регионов - в том числе и в Москве - такая возможность есть. О том, возможно ли провести тест бесплатно, рассказал министр здравоохранение Кузбасса Михаил Малин. Как оказалось, для того чтобы тестирование на антитела к короновирусу было доступным всем желающим, необходимы нормативные документы, которые позволяют проводить массовое бесплатное обследование.

- За каждым нормативным документом идет финансирование, настоящими документами всем подряд исследования не предусматриваются, - заявил Михаил Малин.