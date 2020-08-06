7-летняя новокузнечанка на велосипеде попала под колеса автомобиля. ФОТО: отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции.

Отправляясь покататься на велосипеде во дворе собственного дома, 7-летняя новокузнечанка и предположить не могла, чем это обернется. Сейчас ребенок находится в больнице.

7-летняя девочка, жительница одного из домов по улице Тореза, каталась во дворе на велосипеде. При этом она находилась на проезжей части двора. В это же время по двору двигался автомобиль SsangYong Korando, и его водитель, не заметив ребенка, совершил наезд.

- С травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Средства пассивной безопасности у будущей школьницы отсутствовали, - сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции.

Представители ГИБДД обращают внимание родителей на то, что детям необходимо разъяснить правила дорожного движения во дворе. Так, выходя из подъезда или детской площадки, нужно убедиться в отсутствии автомобилей, нельзя играть возле припаркованных автомобилей, а кататься на велосипеде следует только в специально оборудованных местах.