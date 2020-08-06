Пациенты с COVID-19 заняли 70 процентов коек кузбасских больниц Фото: Артем КИЛЬКИН

На прошедшей в четверг, 6 августа, пресс-конференции, руководитель министерства здравоохранения Кузбасса рассказал, хватает ли места всем заболевшим коронавирусом мест в больницах.

По словам Михаила Малина, в Кузбассе заранее постарались обеспечить места для всех возможных больных коронавирусом. Причем количество коек, предназначенных для них, делалось с запасом.

- Ковидных коек в Кузбассе примерно 2,5 тысячи, и почти 70 процентов этих коек уже заняты, - отметил Михаил Малин.

Также, по словам руководителя регионального министерства здравоохранения, нет дефицита в аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородной поддержки. На сегодняшний день на ИВЛ находятся 28 кузбассовцев, а еще 251 человек получает кислородную поддержку.

Напомним, диагноз COVID-19 подтвержден у 4158 кузбассовцев - с начала пандемии. О новых 96 из этих заболевших стало известно утром 6 августа. В общей сложности от коронавируса уже вылечились 2795 человек, а в 28 случаях пациенты с коронавирусом скончались от осложнений.