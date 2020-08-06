Продавец винтажных колонок из Белова обманул 14 человек. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Стопроцентная оплата при покупке в интернете не насторожила 14 жителей сразу нескольких регионов. В результате все они оказались обманутыми жителем Кузбасса.

На одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете в июне 2020 года появилось объявление о продаже винтажных аудиоколонок. Сразу 14 жителей разных регионов изъявили желание стать их новыми владельцами, и продавец во время общения с каждым из них отметил, что работает только по 100-процентной предоплате. Потенциальные покупатели, не желая упускать товар, соглашались на то, чтобы перевести продавцу сразу всю сумму. Однако вскоре после того, как деньги поступали на счет владельца колонок, он тут же добавлял покупателей в «черный список» и переставал выходить на связь.

Обманутые покупатели стали обращаться в полицию, и вскоре стражам порядка удалось обнаружить мошенника. Им оказался 28-летний житель Белова, а ущерб, который он причинил покупателям, составил 60 тысяч рублей.

- В настоящее время следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.