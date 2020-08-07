Кузбассовец убил отца за кусок сала Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Слишком много алкоголя и слишком мало закуски оказалось на столе у двух кузбассовцев. Это и стало причиной конфликта отца и сына и гибели одного из них.

32-летний житель Новокузнецкого района жил со своим 63-летним отцом. В один из январских дней 2020 года мужчины устроили застолье. Сначала все шло хорошо, но, когда в очередной раз стали резать закуску, оказалось, что остался лишь последний кусочек сала. Оба не захотели уступать его друг другу и поспорили, кто же выпьет, а потом закусит салом.

Когда аргументы закончились, отец схватил кочергу и ударил ею сына по спине. Мужчина не стал терпеть такого обращения и в ответ ударил отца ножом в живот. Но этого ему показалось мало, и тогда он, заметив, что отец пытается выйти из комнаты, ударил его ножом еще раз - в шею. Пожилой мужчина упал, а сын побежал к живущей рядом сестре и попросил вызвать скорую. Пока врачи везли отца в больницу, тот скончался.

- Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.