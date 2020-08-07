Кузбасские предприниматели получили субсидии на СИЗы и дезсредства. ФОТО: пресс-служба АПК

Предприниматели Кузбасса, которые заботятся о здоровье своих специалистов и клиентов, уже получают субсидии на возмещение затрат на покупку средств индивидуальной защиты и дезсредств.

На сегодняшний день правом на субсидию уже воспользовались 3589 индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. Они получили в общей сложности более 137 миллионов рублей. Однако и сегодня не поздно стать участником программы и подать заявку на получение субсидии. Сделать это можно до 15 августа 2020 года. Единовременная субсидия для индивидуальных предпринимателей составляет 15 тысяч рублей. Компании и ИП, у которых есть сотрудники, получат фиксированную выплату в размере 15 тысяч рублей, а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Кроме того, претендовать на субсидию могут некоммерческие организации в сфере образования и соцуслуг, а также отдельные направления малого и среднего бизнеса в сфере физкультуры и спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования.

- Предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации, которые возобновили работу, обязаны проводить профилактические мероприятия: замерять температуру посетителей и персонала, обеспечить социальное дистанцирование, предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечить посетителей антисептиками, - объяснил замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер. - При выполнении этих рекомендаций предприниматели несут дополнительные расходы, поэтому на федеральном уровне было принято решение поддержать эти компании.

Программа, которая предусматривает предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий, утверждена Правительством России и действует с 15 июля. Подать заявку на предоставление субсидии можно здесь.