В кузбасской школе рухнула стена. ФОТО: администрация города Мыски

В Мысках сносят одну из местных школ. Такое решение приняли после того, как здесь обрушилась стена.

Ремонт в одной из школ, что в Мысках, пришлось приостановить еще в середине июля. Теперь же принято решение снести ее полностью. После того как здесь обрушилась стена, специалисты сделали выводы, что в дальнейшем здание непригодно для эксплуатации.

- До конца 2020 года будет разработана проектная документация нового здания школы в соответствии с требованиями к вновь строящимся образовательным учреждениям, - сообщает пресс-служба администрации города Мыски. - Строительство новой школы запланировано на 2021 год, предварительный срок сдачи объекта - IV квартал 2021-го.

Во время проведения работ в здании школы специалисты обнаружили, что по внешней стене пристройки пошла трещина - это произошло 11 июля. Администрация города выдала предписание и работы приостановили, а 14-го числа проектировщики и представители министерства строительства Кузбасса приняли решение не только приостановить все работы, но и провести инструментальное обследование школы. Как оказалось, это решение было своевременным: в ночь с 15 на 16 июля стена школы обрушилась.