Совет по делам инвалидов создан в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Новый совет, который будет заниматься делами инвалидов региона, создан в Кузбассе. Постановление об этом подписал Сергей Цивилев.

Как сообщается в документе, Совет по делам инвалидов Кузбасса создается для того, чтобы обеспечить особой категории граждан равные с другими гражданами конституционные права и свободы, оперативно рассматривать и решать возникающие вопросы, проводить региональную политику по социальной, медицинской и трудовой реабилитации инвалидов. Кроме того, новый совет призван обеспечивать координацию с органами власти региона.

Возглавил совет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. также в него вошли представители министерств Кузбасса и Законодательного собрания, представители общественности.

Одновременно с этим в постановлении указывается, что постановление коллегии администрации Кемеровской области от 09.06.2009 № 259 «О Совете по делам инвалидов Кемеровской области» признается утратившим силу.