13-летняя девочка на мопеде устроила ДТП в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Непредусмотрительность родителей и желание порадовать ребенка обернулись для 13-летней жительницы Калтана травмами. Девочка попала в ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего ребенка произошло в Калтане 6 августа, около 16.40. В это время 13-летняя девочка на мопеде Honda ехала по улице Спортивной. Сначала все шло хорошо, но в какой-то момент она не справилась с управлением, и мопед опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, девочка 13 лет, получила травмы, по характеру которых назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД делают акцент на том, что у подростка не было прав на управление транспортными средствами, более того, она передвигалась без мотошлема.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за семь месяцев в Кузбассе произошло 14 ДТП с участием детей до 16 лет, которые управляли мототранспортом. 14 несовершеннолетних получили травмы.

Госавтоинспекция призывает родителей задуматься не только о том, сколько радости доставит их ребенку долгожданный подарок, но и о возможных последствиях, к которым может привести такая покупка.