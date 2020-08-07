В каких кузбасских городах выявили коронавирус на утро 7 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день в регионе меняется число заболевших коронавирусом. Не стала исключением и пятница, 7 августа. На утро последнего рабочего дня недели в регионе выявлены 86 новых случаев заболевания.

Больше всего заболевших в Кемерове: на областной центр приходится сразу 25 пациентов с коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Кемерове выявили 987 случаев заболевания.

Вновь в числе городов с максимальным числом заразившихся Междуреченск: здесь число больных ковидом увеличилось на 15 человек и достигло 683.

В Новокузнецке на утро 7 августа выявили еще девять случаев COVID-19, и теперь общее число заболевших с марта 2020 года составляет 991 человек.

По четыре новых случая заражения - в Анжеро-Судженске и Таштагольском муниципальном районе. По три заболевших - в Беловском, Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных районах. По два случая коронавирусной инфекции врачи зафиксировали в Белове, Березовском, Мысках, Прокопьевске, а также в Мариинском муниципальном районе и Яйском муниципально округе.

Кроме того, по одному новому заболевшему - в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, а также Кемеровском, Крапивинском, Промышленновском, Топкинском и Чебулинском муниципальных округах.