Росгвардейцы пришли в школы перед началом учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии начала учебного года в Кузбассе начали проверять, насколько учебные учреждения готовы обеспечить безопасность школьников.

В каждой школе росгвардейцы проверят работоспособность технических средств охраны, экстренные кнопки вызова групп задержания, отработают порядок действий при совершении преступлений на охраняемых объектах. Особое внимание сотрудники региональной Росгвардии уделяют тем школам, которые находятся под защитой частных охранных предприятий - а таких на сегодняшний день в Кузбассе 290. Росгвардейцам предстоит провести инструктаж должностных лиц по действиям при совершении правонарушений и возможных преступлений, а также убедиться, что в школах имеются стенды наглядной агитации антитеррористической направленности.

- В настоящее время из 2007 образовательных учреждений, находящихся на территории Кемеровской области, 290 охраняются частными охранными организациями, - сказал заместитель начальника отдела контроля за частной охранной деятельностью ЦЛРР Росгвардии Кузбасса подполковник Руслан Арсанов. - При выявлении нарушений будут вынесены предписания на устранение недостатков, должностные лица будут привлечены к административной ответственности.