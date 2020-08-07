Пластиковые дети погибли от рук новокузнечан

Девочка из пластика продержалась на улице Кирова ровно неделю - а потом ее сломали. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Совсем недавно установленные на новокузнецких перекрестках макеты детей-школьников, увы, прожили недолго. Они пострадали от рук вандалов.

Первым «сдался» макет, который установили на улице Кутeзова: его сломали уже через сутки после установки. Подрядная организация за свой счет восстановила покалеченного «ребенка» из пластика. А ровно через неделю, 6 августа, вандалы напали на пластиковую девочку, которая «переходила» дорогу на улице Кирова.

Однако в этот раз подрядчики не стали восстанавливать информационный макет: слишком уж затратное это дело. Тем не менее, погибшие от рук вандалов пластиковые дети имеют все шансы вернуться обратно на свои боевые посты и вновь напоминать водителям о необходимости сбросить скорость перед «зеброй».

- По данному случаю будет подано заявление в полицию о нанесении ущерба имуществу. В связи с большими затратами восстановление информационного знака отложено до возмещения ущерба виновными лицами, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

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