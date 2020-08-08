Весит пять килограмм новорожденный Роман из Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий богатырь появился на свет в родильном отделении Мысковской городской больницы. Специалисты, принимавшие ребенка, отмечают, что это – настоящее событие!

Маленький мысковчанин, едва появившись на свет, сразу стал известным. Мальчик по имени Роман – второй ребенок в семье. Но уникален он не именем и не тем, что его семья – большая и дружная, а своим ростом и весом. Роман появился на свет совсем не маленьким, а ростом 58 сантиметров и весом пять килограммов!

- И мама, и малыш чувствуют себя хорошо, - отметила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мысковской городской больницы Галина Чусовитина.

К слову, родильному дому есть чем похвастаться:

за семь месяцев текущего года в родильном отделении Мысковской городской больницы на свет появились 222 ребенка, в том числе три двойни.