Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 8 августа: 97 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число новых пациентов с коронавирусом. Сразу у 97 человек тесты на коронавирус оказались положительными.

На утро 8 августа, по данным оперативного штаба, в Кузбассе выявили сразу 97 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число заболевших достигло 4341 человека. Из них 1315 человек получают необходимую медицинскую помощь в медицинских стационарах области.

Увеличилось и число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. На утро субботы еще 94 пациента вылечились и выписаны из больниц. Общее число выздоровевших достигло 2997 человек.

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки не изменилось и составляет 29 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7612 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.