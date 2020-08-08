Детский парк открылся в кузбасском поселке. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Новый детский парк появился в поселке Журавлевы Горы благодаря желанию местных жителей сделать пространство вокруг себя красивым и комфортным. На открытие парка они пригласили губернатора Сергея Цивилева.

Игровая площадка и спортивный комплекс, альпийская горка и фонтан – таким представляли детский парк жители кузбасского поселка Журавлевы Горы. Все вместе работали над его созданием: высаживали липы, клены, ели, цветы, предлагали идеи – каким быть детскому парку. Благодаря местному художнику здесь появилась изящная статуя – журавли.

Ажурные журавли в новом парке. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Перерезать же красную ленту выпала честь Алисе Петровой – ей как раз в этот день исполнялось три года. И Алиса, и другие ребятишки тут же отправились играть на новой площадке. Такой подарок ребятне особенно приятен сейчас, когда регион готовится встречать 300-летие Кузбасса. Ведь будущее начинается с заботы о детям.

Именинница Алиса перерезает ленточку. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- То, как жители Журавлевых Гор относятся к месту, где живут — яркий пример того, что изменения к лучшему начинаются со своего дома и собственной улицы. И каждый житель Кузбасса может в этом участвовать, - отметил Сергей Цивилев, побывавший на открытии нового детского парка.