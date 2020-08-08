Новокузнечанка заманила незнакомца в гостиницу и ограбила его Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новокузнечанка неплохо провела время в гостинице с незнакомцем. А чтобы оставить воспоминания об их встрече яркими и живыми, женщина украла у него деньги и телефон.

37-летняя новокузнечанка и 27-летний мужчина познакомились на улице. После непродолжительного общения они отправились в гостиницу – чтобы продолжить знакомство в более приятной обстановке. Они устроили застолье, а потом мужчина уснул. Когда же он проснулся, оказалось, что новая знакомая куда-то исчезла – вместе с телефоном и деньгами. В общей сложности ущерб составил 11 тысяч рублей. Горожанин сразу же обратился за помощью в полицию.

А в этом время женщина уже сходила в комиссионный магазина и сдала туда чужой мобильный телефон. Выручила она всего две тысячи рублей – которые в самом скором времени потратила.

Стражи порядка вскоре установили личность похитительницы телефона. Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело о краже.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области