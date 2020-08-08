Следком назвал предварительную причину смерти 15-летней новокузнечанки в Среднеуральском монастыре Фото: Олег ЗОЛОТО

15-летняя новокузнечанка, страдавшая неизлечимым заболеванием, скончалась в Среднеуральском монастыре. В следственном комитете назвали предварительную причину смерти.

Случай смерти 15-летней новокузнечанки, которая скончалась в Среднеуральском монастыре, находится на контроле у главы Следкома Александра Бастрыкина. Специсалисты следственного отдела по городу Верзняя Пышла СКР проводят доследственную проверку и уже готовы называть предварительную причину смерти подростка.

- В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания, - сообщает пресс-служба ведомства. - Телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется.

Расследование продолжается, и следователям предстоит определить точную причину смерти ребенка, и для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Лишь после этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, о смерти 15-летней девочки из Кузбасса сообщил схимонах Сергий в видеообращении. В течение семи месяцев девушка вместе с родителями находилась в Среднеуральском монастыре. Девушка страдала неизлечимой болезнью.

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