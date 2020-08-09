Инфекционную больницу построят до конца года в Новокузнецке

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В Новокузнецке продолжается строительство инфекционной больницы, общая площадь которой составит 27800 квадратных метров. Работы планируют закончить до конца года.

- Новокузнецку нужна современная инфекционная больница, построенная по самым высоким стандартам и позволяющая обеспечить высокую эффективность лечения. Эта стройка - часть комплексной работы по развитию здравоохранения в южной агломерации. В этом году мы полностью обновили парк машин скорой помощи в Новокузнецке, ремонтируем отделения больниц, развиваем сеть ФАПов в сельской местности, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, посетивший стройплощадку новой больницы во время рабочей поездки в Новокузнецк.

Клинический комплекс будет включать в себя основное четырехэтажное здание и 10 вспомогательных корпусов. В основном корпусе больницы будут палаты для детей на 30 мест и взрослых на 60 мест, реанимация на 9 мест и дневной стационар на 22 места. На территории клиники расположатся пищеблок, клиническая и микробиологическая лаборатория, прачечная, станция дезинфекции автотранспорта, КПП, кислородная станция и очистные сооружения.