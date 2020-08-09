В Новокузнецке завершат реконструкцию здания для онкодиспансера ко Дню шахтера

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Близится к завершению реконструкция здания для размещения поликлиники Новокузнецкого филиала онкодиспансера. Работы планируют закончить ко Дню шахтера.

После переезда в отдельное просторное помещение будет больше возможностей для амбулаторного приема и диагностики пациентов. Поликлиника сможет принимать 300 пациентов в день. На территории одного здания будут клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики, малая операционная и эндоскопическое отделение.

- После реконструкции у поликлиники будет не только все необходимое оборудование, но и современный интерьер, благоустроенная территория, удобная парковка. К середине сентября рядом с поликлиникой возведем модульный корпус площадью почти 300 квадратных метров для размещения маммографа и компьютерного томографа. Эту задачу я поставил сегодня перед строителями, - подчеркнул Сергей Цивилев.