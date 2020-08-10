Наркокурьер из Кемерова притворялся продавцом БАДов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области осудят наркокурьера из Кемерова. Своим родственникам он говорил, что ездит по области, чтобы продавать БАДы.

Обвиняемого задержали еще в декабре 2019 года. В то время он пытался сбыть синтетические наркотики в Березовском. Однако полиция опередила его и изъяла 18 свертков с запрещенным веществом. Также правоохранители обнаружили все его закладки, даже те, что он сделал на юге области. Еще у него изъяли телефоны, в которых была информация о его незаконной работе.

Следователи выяснили, что кемеровчанин был наркокурьером в интернет-магазине. У него был доступ к запрещенным веществам, которые он доставлял по всей области. При этом он никогда не видел покупателей, все делалось бесконтактно.

- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. В качестве максимальной меры наказания санкции инкриминируемой статьи предусматривают 20 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.