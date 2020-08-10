В Кузбассе пенсионерка отдала более 400 тысяч рублей для получения компенсации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Салаира перечислила мошенникам более 400 тысяч рублей. Пенсионерка сделала это, потому что ей обещали дать компенсацию.

Злоумышленники связались с 68-летней женщиной по телефону. Неизвестный сказал, что он сотрудник банка. Он сообщил, что ей полагается компенсация в размере более 500 тысяч рублей за некачественные медицинские препараты. Оказалось, что пенсионерка заказывала БАДы через интернет, поэтому она поверила мошеннику.

- Для получения этих средств необходимо было внести несколько платежей. Женщина перевела на указанный счет около 30 тысяч рублей. На следующий день горожанке позвонила незнакомая девушка и вновь попросила внести платеж. Подобные звонки продолжались на протяжении нескольких дней, в результате жительница Салаира перечислила аферистам более 400 тысяч рублей. Не дождавшись поступления обещанной компенсации, женщина осознала, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас полицейские выясняют, кто звонил пенсионерке. Уже возбуждено уголовное дело за мошенничество. Максимальное наказание за такое преступление - шесть лет тюрьмы.