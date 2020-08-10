Что объединяет Белово с Веной и Дубаем. ФОТО: кадр видео youtube "Кузбасс. Главное"

Чем похож город Белово на такие европейские города, как Вена и Дубай? Об этом говорится в новом выпуске видеожурнала «Кузбасс. Главное».

Главным героем нового выпуска видеожурнала «Кузбасс. Главное» стал город Белово. Причем этот город поставили в один ряд с такими городами, как Москва, Вена и Дубай. А все потом, что здесь в скором времени планируют провести соревнования мирового уровня.

Белово уже дважды принимал чемпионат и первенство Кубка России по триатлону, и в конце августа здесь вновь развернутся спортивные баталии

- 30 августа, если все пойдет по плану, состоится этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-Waters Kuzbass 2020. Он проходил в таких крупных городах, как Дубай, Вена и Москва, - отмечается в журнале «Кузбасс. Главное».

Так что небольшой город Белово станет еще одной яркой точкой на спортивной карте мира.