Кемеровчане взломали дверь квартиры ради бабушки Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жителям города Кемерово потребовалась срочная помощь, чтобы вскрыть дверь и помочь своей пожилой родственнице. Сделать это им помогли спасатели.

Собираясь в гости к 68-летней бабушке, кемеровчане и предположить не могли, чем это завершится. Попасть к ней домой они не смогли: пожилая женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Тогда родственники обратились за помощью к кемеровским спасателям.

Специалисты при помощи специального инструмента сумели открыть дверь, и родственники попали в квартиру бабушки. Та лежала в зале на полу без сознания. Врач службы спасения тут же оказал ей первую помощь, а потом передал кемеровчанку в руки врачей скорой помощи. Те предварительно диагностировали у пожилой женщине инсульт.

- Всего за прошедшие выходные специалисты Кемеровской службы спасения выезжали на 27 обращений, - сообщает Кемеровская служба спасения.