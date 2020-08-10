Рекордное число заболевших коронавирусом выявили в Кузбассе 10 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый нерадостный рекорд установлен в Кузбассе. Здесь всего за сутки коронавирусом заболели 112 человек. Впервые с начала марта число заболевших за сутки превысило 100.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, на утро 10 августа в регионе выявлено сразу 112 новых случаев коронавируса. При этом лидером по числу заболевших стал Кемерово - здесь за сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 31 человека. В общей же сложности число заболевших теперь составляет 4544 человека. Из них 1465 проходят лечение в инфекционных стационарах. А 3049 уже вылечились и выписаны из больниц. О последних 11 случаях выздоровления стало известно утром 10 августа.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7402 человека, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

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