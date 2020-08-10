Россельхозбанк назвал 3 наиболее популярные статьи расходов держателей карт в июле

Эксперты Россельхозбанка выяснили, на какие категории товаров и услуг выросли траты держателей банковских карт в конце июля 2020 года. Тройку лидеров составили расходы на оплату туристических поездок и отдых, транспорт, а также рестораны и развлечения.

«По мере возвращения граждан к привычному образу жизни мы наблюдаем значительный рост карточных транзакций среди клиентов Банка. В первую очередь это касается отраслей и услуг, доступ к которым был ограничен из-за риска распространения коронавируса. Самой популярной статьей расходов в июле стала оплата услуг туристических агентств, а значительный рост оборотов по этой категории связан с тем, что к внутренним туристическим направлениям добавилась возможность поехать на отдых за границу», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

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