Росстат опубликовал данные по умершим от коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Данные по умершим от коронавируса в Кузбассе опубликовал Росстат. Как оказалось, не во всех случаях именно коронавирус стал основной причиной смерти.

По данным Федеральной службы государственной статистики России за июнь 2020 года, COVID-19 стал основной причиной смерти в 11 случаях. Однако были и такие случаи среди заболевших коронавирусом, когда это заболевание не стало основной причиной смерти. Так, в 21 случае COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболеваний. Еще в 56 случаях коронавирус не оказал такого влияния.

Напомним, по данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 10 августа в регионе зафиксировано 30 случаев летального исхода среди пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Всего же с начала пандемии заболели 4544 кузбассовца, а выздоровели - 3049 человек.