В Кузбассе прикованная к постели пенсионерка зарезала сына Фото: Сергей ГАПОН

В Кузбассе предстанет перед судом 73-летняя пенсионерка, которая зарезала сына. Женщине не помешало то, что она не может ходить.

Конфликт со смертельным исходом произошел в Топкинском районе в апреле. По версии следствия, 56-летний мужчина, распивая спиртное у себя дома, начал высказывать претензии престарелой матери. Его злило, что 73-летняя пенсионерка нуждается в постоянном уходе.

В какой-то момент потерпевший подошел к матери поближе, и та ударила его ножом, который держала при себе для хозяйственных целей. От обильной потери крови пострадавший скончался.

- Соседи, обеспокоенные тем, что несколько дней не видели мужчину, а двери квартиры никто не открывает, вызвали сотрудников МЧС. Вскрыв входные двери, спасатели обнаружили тело мужчины и его мать, которая рассказала о совершенном ею преступлении, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Как показала проведенная экспертиза, в момент совершения преступления женщина в состоянии временного психического расстройства не находилась, но тем не менее нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра по месту отбытия наказания.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.