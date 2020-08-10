Какие продукты больше всего подорожали в Кузбассе в июле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кемеровостат представил индекс потребительских цен за июль 2020 года. Эксперты рассказали, какие продукты в Кузбассе подорожали за месяц больше всего.

В Кемеровостате подсчитали, как выросли цены на продовольственные товары в июле в сравнении с июнем этого года. Так, больше всего выросла стоимость таких продуктов, как апельсины (+13,9 процента), морковь (+10,77), чай черный байховый пакетированный (+8,31), яблоки (+7,71), шоколадные конфеты (+4,95), консервы рыбные (+3,45).

Напротив, подешевели свежие огурцы (-34,91 процента), лук репчатый (-19,23), чеснок (-15,16), помидоры (-12,74), лимоны (-11,13), бананы (-9,48), кальмары мороженые (-8,81), капуста белокочанная (-8,31), виноград (-7,57), овсяные хлопья (-5,2), соль поваренная (-4,75),