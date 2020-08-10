Глава банды киллеров Челентано будет сидеть в кузбасской колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главарь банды киллеров, которая орудовала в Новосибирской области, будет отбывать свой срок в одной из кузбасских колоний. Верховный суд России назначил ему 23,5 года лишения свободы.

Анатолий Радченко, больше известный в криминальных кругах как Челентано, конвоирован из новосибирского СИЗО в Кузбасс, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на адвоката осужденного. Пока неизвестно, будет ли Радченко со своим защитником подавать жалобу на определение Верховного суда, который снизил с 24 до 23,5 года срок, назначенный судом Новосибирска.

Напомним, что в прошлом году новосибирский суд признал Анатолия Радченко виновным в руководстве подразделением преступного сообщества, мошенничестве, бандитизме, организации четырех убийств и трех покушений.

По версии следствия, созданная банда занималась устранением неугодных предпринимателей и криминальных авторитетов. Сам Радченко вины не признает и считает дело против него сфабрикованным.