В Новокузнецке двухлетний ребенок едва не выпал с восьмого этажа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке из окна квартиры на восьмом этаже едва не выпал двухлетний ребенок. Трагедии помогли избежать прохожие, которые экстренно обратились в полицию.

Горожанка, от которой правоохранителям поступил звонок, сообщила, что в доме на улице Франкфурта в открытом окне сидит ребенок, свесив ноги вниз. Прибывшие на место полицейские установили квартиру и выяснили, что двухлетний мальчик был оставлен без присмотра, пока мама укладывала спать младшего ребенка. Воспользовавшись ситуацией, он залез на подоконник, где и был замечен прохожими.

Против женщины составили административный протокол. Ей предстоит заплатить штраф за ненадлежащее выполнение родительский обязанностей.