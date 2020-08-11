20 человек заболели коронавирусом в доме-интернате в Междуреченске Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три дня выросло число заболевших коронавирусом в доме-интернате для инвалидов и престарелых. Если 8 августа было 10 случаев, то к 11 августа их стало 20.

Очаг заболевания коронавирусом в междуреченском доме-интернате для инвалидов и престарелых был выявлен 8 августа. Тогда тесты на коронавирус оказались положительными у девятерых проживающих и медицинской сестры… все они тут же были госпитализированы, а 105 контактных человек остались под медицинским наблюдением. Пансионат закрыли и провели все необходимые карантинные мероприятия.

Однако уже 10 августа коронавирус подтвердился еще у одного сотрудника дома-интерната.

- 11 августа еще у 9 контактных тесты дали положительный результат – это один из сотрудников и 8 проживающих, - прокомментровала пресс-секретарь регионального роспотребнадзора Майя Каменева. - На сегодняшний день в пансионате выявлено всего 20 заболевших: 3 сотрудника и 17 проживающих. Все заболевшие получают лечение, а 95 контактных находятся под постоянным наблюдением.

Пансионат по-прежнему остается закрытым, здесь проходят необходимые карантинные мероприятия. Также проводится эпидемиологические расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

19 человек заболели коронавирусом в кузбасском доме престарелых

Выросло число заболевших коронавирусом постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Междуреченске. Сейчас специалисты проводят расследование по факту заражения. (подробности)

Власти кузбасского города рассказали о местах заражения коронавирусом

Власти города Прокопьевска рассказали о том, где чаще всего жители заражаются коронавирусом. Кроме того, они призвали горожан соблюдать мены профилактики болезни. (подробности)

104 нарушения масочного режима выявили в Кемерове за три дня

В Кузбассе усилен контроль за соблюдением масочного режима. В течение трех дней проходили такие проверки и в Кемерове. Как оказалось, нарушителей в городе немало. (подробности)

Учебный год 2020-2021 в Кузбассе: когда начнется и как будет проходить

В министерстве образования и науки рассказали, когда в Кузбассе начнется учебный год 2020-2021 и как будет проходить. (подробности)