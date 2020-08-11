Екатерина Орлова назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Екатерина Орлова.

В новой должности она будет курировать программы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса.

Екатерина Орлова является выпускницей Нижегородского института менеджмента и бизнеса. В 2012 году получила степень MBA в Российской Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по направлению «Стратегические финансы».

Карьера Екатерины Орловой в банковском секторе началась в 2000 году, с 2004 года занимает руководящие позиции, в том числе таких ведущих финансовых организациях, как ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк», АКБ «Банк Москвы» и АКБ «Российский капитал». С 2017 года занимала должность Вице-президента, Члена Правления АО Банк «Всероссийский банк развития регионов».

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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