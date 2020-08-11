В ХК «Кузбасс» назначен новый главный тренер. Фото: Администрация города Кемерово

В хоккейном клубе «Кузбасс» назначен новый главный тренер. Под его руководством спортсмены провели первую тренировку.

Главным тренером кемеровского клуба стал Сергей Большаков, который в 2011-2013 годах уже занимал эту должность, а за сам «Кузбасс» выступал с 1993 по 2007 год, а также в сезоне 2010/2011 года. О назначении сообщил президент клуба Юрий Дерябин, который недавно сменил на этом посту Андрея Сельского.

- Наша основная задача - улучшить турнирное положение команды и показать игру, которую уже давно ждут болельщики. Именно на это нацелены изменения в руководящем составе команды. Экс-главный тренер Алексей Китьков остается в «Кузбассе» и перейдет на должность тренера, - отметил он.

Команда уже провела под руководством Сергея Большакова первую полуторачасовую тренировку на стадионе «Химик». Главный тренер отметил, что игроки находятся в хорошей физической форме и сейчас готовы отрабатывать тактику и взаимодействие на льду.