А так можно было?: Глава Новокузнецка надел бандану вместо маски. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Коронавирус в Кузбассе не дремлет, и ежедневно медики выявляют все новые и новые случаи заболевания. И в это время особенно важно соблюдать масочный режим.

На различных мероприятиях, рабочих объездах и встречах глава Новокузнецка Сергей Кузнецов носит разные маски, которые могут защитить его от коронавируса. Так, при проверке хода работ по ремонту школы №12 мэр запечатлен не в маске, а в бандане, которая прикрывает нос и рот.

Многоразовая маска с смволикой бренда. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

На другом снимке Сергей Кузнецов уже в многоразовой черной маске популярного бренда - также скрывающей нижнюю часть лица и защищающей от коронавируса.

Есть и другие снимки, на которых мэр города проводит совещание: на этих снимках Сергей Кузнецов предстает уже в обычных одноразовых медицинских масках.

В обычной маске. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Напомним, что сейчас, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Кузбассе, в регионе вновь вводятся ограничительные меры. Кроме того, власти постоянно напоминают жителям Кузбасса о необходимости соблюдать масочный режим.

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